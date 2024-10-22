Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA
- Hồ Chí Minh: 64 đường số 9, phường Linh Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Tư vấn bán hàng và chốt đơn trên các nền tảng thương mại điện tử về các sản phẩm nội thất của công ty ( Shoppe , Lazada , Sendo.. )
- Hỗ trợ tư vấn, gặp khách hàng tại cửa hàng khi phát sinh.
- Đăng bài, tìm kiếm, hỗ trợ chăm sóc và tạo mối quan hệ.
- Hỗ trợ gải đáp các thắc mắc, giải quyết các yêu cầu của của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
- Hỗ trợ chuẩn bị và theo dõi đơn hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Lập báo cáo và các công việc khác từ quản lý trực tiếp .
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
(Chỉ tuyển nữ)
- Có kinh nghệm về Thương mại điện tử, telesale, chăm sóc bán hàng từ 1 năm trở lên.
- Có thể đi làm full time
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập trung bình từ 10tr - 18tr, có thể cao hơn tùy năng lực.
