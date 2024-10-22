Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 đường số 9, phường Linh Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Tư vấn bán hàng và chốt đơn trên các nền tảng thương mại điện tử về các sản phẩm nội thất của công ty ( Shoppe , Lazada , Sendo.. )

- Hỗ trợ tư vấn, gặp khách hàng tại cửa hàng khi phát sinh.

- Đăng bài, tìm kiếm, hỗ trợ chăm sóc và tạo mối quan hệ.

- Hỗ trợ gải đáp các thắc mắc, giải quyết các yêu cầu của của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

- Hỗ trợ chuẩn bị và theo dõi đơn hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Lập báo cáo và các công việc khác từ quản lý trực tiếp .

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 - 26 tuổi (Chỉ tuyển nữ) - Có kinh nghệm về Thương mại điện tử, telesale, chăm sóc bán hàng từ 1 năm trở lên. - Chịu khó học hỏi và chăm chỉ - Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Word và Excel, photoshop cơ bản - Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên. - Có thể đi làm full time - Làm việc tại địa chỉ công ty : 64 Đường số 9, Phường Linh Tây, Thủ Đức, HCM

(Chỉ tuyển nữ)

- Có kinh nghệm về Thương mại điện tử, telesale, chăm sóc bán hàng từ 1 năm trở lên.

- Có thể đi làm full time

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 6tr750 + Hoa hồng - Thu nhập trung bình từ 10tr - 18tr, có thể cao hơn tùy năng lực. - Xét tăng lương 1 lần trong năm, hoặc 2 lần nếu có kết quả xuất sắc. - Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước . - Lương tháng 13, các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định của nhà nước và công ty. - Được đào tạo các kỹ năng và hướng dẫn tận tình từ đội ngũ quản lý của công ty. - Thời gian làm việc hành chính 8h đến 17h, nghỉ trưa 1 tiếng - Được off 1 ngày/ tuần - Thử việc 1 tháng lương 85%

- Thu nhập trung bình từ 10tr - 18tr, có thể cao hơn tùy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT LÂMGIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin