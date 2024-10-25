Tuyển Nhân Viên Sale Online thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và bán hàng online các sản phẩm thời trang của công ty qua các kênh như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng Giới thiệu sản phẩm mới, các chương trình khuyến mãi tới khách hàng Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chọn lựa sản phẩm, đặt hàng và giải đáp thắc mắc Theo dõi đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng Phối hợp với bộ phận marketing để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị sản phẩm Báo cáo tình hình bán hàng, phản hồi của khách hàng về sản phẩm cho quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Có kiến thức cơ bản và đam mê về thời trang Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online hoặc có hiểu biết về ngành thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực, thưởng theo doanh số bán hàng Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Cơ hội thăng tiến trong ngành thời trang Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được hưởng các chính sách ưu đãi khi mua sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin