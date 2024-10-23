Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Trực tiếp tư vấn, bán hàng cho khách hàng mua hàng qua kênh kinh doanh trực tuyến: website, facebook, zalo, các sàn thương mại điện tử... - Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng phòng và đảm bảo đúng chương trình bán hàng, chính sách khách hàng. - Theo dõi đơn hàng, đảm bảo thời gian giao hàng đến Khách hàng đúng quy định - Báo cáo doanh số, hàng bán hàng ngày cho trưởng phòng Online - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

- Có thể làm việc xoay ca: ca 1 từ 8h - 17h ; Ca 2 làm tại nhà từ 15h - 23h00 (chia 2 ca)

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ 23 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Phản ứng nhanh trong mọi tình huống Khách hàng yêu cầu.

- Biết sử dụng thành thạo các công cụ kinh doanh online (facebook, pancake...).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng kết quả làm việc và thưởng doanh thu bán hàng hấp dẫn

+ Được đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật

+ Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.

+ Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

+ Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.

+ Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

