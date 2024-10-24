Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Nguyễn Bá Tuyển, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng là các cửa hàng trong ngành dịch vụ (như hair salon, beauty salon, nails, spa, ...) thông qua kênh telesales, mạng xã hội, ...

• Tư vấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Vio.

• Duy trì và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng sử dụng về ứng dụng Vio.

• Hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao dưới sự quản lý và hỗ trợ của Trưởng nhóm.

• Xây dựng và duy trì mối qua hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tạo điều kiện cho sự phát triển dài hạn.

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi trên 20

• Ưu tiên ứng viên chịu khó, nhiệt huyết,hợp tác, nói chuyện lưu loát, khả năng chốt deal tốt.

• Yêu thích và nhanh nhạy về công nghệ.

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán.

• Sử dụng tốt các nền tảng xã hội.

• Có laptop.

• Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương CB 6.000.000VND - 8.000.000VND, hưởng hoa hồng theo KPIs (ngay từ thử việc nếu thành tích tốt) (thu nhập 7 -17 triệu tuỳ theo năng lực).

• ĐƯỢC HƯỚNG DẪN trước khi bắt đầu công việc.

• Cơ hội thăng tiến lên cấp Trưởng nhóm sau thời gian từ 06 tháng.

• Tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và hoà đồng.

• Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ chính thức.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.

• Là nơi phát huy khả năng sáng tạo, mong muốn được thể hiện, được tạo giá trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin