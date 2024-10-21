Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5/299 Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

1. Giới thiệu sản phẩm Đăng bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng bán hàng trực tuyến như các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo theo định kì.

2. Tư vấn sản phẩm cho khách hàng: Tư vấn, phản hồi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

3. Chốt đơn hàng: - Xác nhận và chốt đơn hàng, hỗ trợ kiểm tra, đóng gói hàng trước khi giao cho bên vận chuyển.

4. Chăm sóc khách hàng trước và sau bán: duy trì mối quan hệ thân thiết và lâu dài với khách hàng

5. Tìm kiếm khách hàng mới

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ trung cấp trở lên. Chấp nhận sinh viên năm cuối

- Kỹ năng giao tiếp khách hàng và diễn đạt tốt - Khai thác nhu cầu, mong muốn của khách hàng - Tạo dựng niềm tin cho khách hàng về sản phẩm và doanh nghiệp - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén - Sử dụng được phần mềm liên quan đến công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 – 9 triệu + thưởng doanh số + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe) → Thu nhập từ 10tr-20tr ++

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty (BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu, hỉ ... teambuilding, du lịch, nghỉ mát, công tác......). - Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động. - Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen

