Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01 - 9TH AVE SUNRISE i, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin về đơn hàng, tình trạng đơn hàng, đảm bảo đơn hàng được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng online.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ bán hàng online như website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử,...

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-35 triệu / tháng

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng online, kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

