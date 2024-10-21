Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Long, Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Nhiệm vụ chính:
Gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng chốt đơn khi khách hàng để lại SĐT trên các trang bán hàng Tiếp nhận và trả lời các tin nhắn, bình luận của khách hàng trên các kênh MXH: fb, shopee, lazada, tiktok,... Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng: sinh nhật, lễ, tết, ... Giải quyết các vấn đề phát sinh như đổi trả/khiếu nại & các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm tử 06 tháng về các mảng: tư vấn, telesale, trực page,...
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực spa, mỹ phẩm
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn và có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7,000,000 đồng/tháng + % hoa hồng
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương cứng + hỗ trợ tiền ăn trưa khi thử việc
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Thưởng thành tích theo chính sách cty khi hoàn thành chỉ tiêu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
