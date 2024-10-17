Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 - Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Giao dịch với khách hàng, trả lời câu hỏi của khách qua email, chat hoặc điện thoại

- Xây dựng các chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng và theo yêu cầu của Phòng kinh doanh

- Xây dựng chương trình và báo giá

- Phối hợp với phòng điều hành và phòng kế toán theo dõi và đảm bảo các tour được diễn ra thuận lợi

- Cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu khách hàng

- Lên kế hoạch kinh doanh và marketing

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn. Ưu tiên am hiểu về điểm đến Thái Lan.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch, ngoại ngữ, ngoại thương hoặc kinh tế quốc tế

- Có kiến thức về sản phẩm và chương trình tour du lịch, khách sạn, điểm đến, kinh nghiệm du lịch

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đáng tin cậy

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Chủ động, có tinh thần hợp tác, kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề tốt

- Nhiệt tình, năng động và ham học hỏi

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

- Thành thạo tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365 Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương 1 năm 1 lần;

- Du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm 1 lần;

- Chế độ phép năm, đóng BHXH, BHTN, BHYT sau khi kết thúc thử việc (công ty chịu toàn bộ chi phí đóng BHXH);

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần tại các bệnh viện uy tín;

- Hưởng chế độ thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 theo chính sách công ty;

- Hưởng mức thưởng doanh thu theo tháng hấp dẫn;

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển;

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do công ty tài trợ 100%;

- Đối với nhân viên gắn bó lâu dài được công ty chi trả 100% gói Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin