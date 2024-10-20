Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Duy trì mối quan hệ với các OTA như Booking, Expedia, Agoda,

- Tìm kiếm và khai thác cơ hội kinh doanh mới từ các kênh OTA.

- Đàm phán các điều khoản hợp tác và giá cả để tối ưu hóa doanh thu cho công ty.

- Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng ota.

- Phân tích dữ liệu doanh thu và hiệu suất từ các kênh OTA để đưa ra các chiến lược cải thiện.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến đặt phòng và dịch vụ khách hàng thông qua OTA.

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng khi cần thiết.

- Đối chiếu và thu hồi công nợ hoặc làm thủ tục trả hoa hồng đại lý ota.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên Nắm vững các kỹ năng sale, sale online, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản hấp dẫn + lương KPI + phụ cấp+ thưởng doanh thu Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM

