Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 TÔ VĨNH DIỆN, P. KHƯƠNG TRUNG, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tư vấn, triển khai hợp đồng cho khách hàng về mảng Công nghệ (dịch vụ Backlink, Giải pháp Marketing, website, và phần mềm) Sản phẩm Ngách, có lợi thế cạnh tranh, dễ chốt Chăm sóc khách hàng sau bán để tiếp tục triển khai gia hạn Nguồn data từ đội Marketing đem về Đảm bảo KPIs Doanh số cá nhân

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 22 tuổi, có Laptop cá nhân Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn/bán hàng, ( Ưu tiên lĩnh vực Phần mềm, Công nghệ, Giải Pháp Marketing) Chịu được áp lực Doanh số

Tại Công ty TNHH An Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 10 triệu tùy theo kinh nghiệm và mức độ cam kết về Doanh số Hoa hồng 6-11% + Thưởng hiệu quả Thu nhập trung bình Cam kết 12-17 triệu/ tháng Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...) Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần (8h30 sáng - 5h30 chiều) Sáng thứ 7 làm việc tại nhà

Đi làm ngày sau khi qua phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Đức Tâm

