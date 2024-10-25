Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH An Đức Tâm
- Hà Nội: 88 TÔ VĨNH DIỆN, P. KHƯƠNG TRUNG, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Tư vấn, triển khai hợp đồng cho khách hàng về mảng Công nghệ (dịch vụ Backlink, Giải pháp Marketing, website, và phần mềm)
Sản phẩm Ngách, có lợi thế cạnh tranh, dễ chốt
Chăm sóc khách hàng sau bán để tiếp tục triển khai gia hạn
Nguồn data từ đội Marketing đem về
Đảm bảo KPIs Doanh số cá nhân
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 22 tuổi, có Laptop cá nhân
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn/bán hàng, ( Ưu tiên lĩnh vực Phần mềm, Công nghệ, Giải Pháp Marketing)
Chịu được áp lực Doanh số
Tại Công ty TNHH An Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8 - 10 triệu tùy theo kinh nghiệm và mức độ cam kết về Doanh số
Hoa hồng 6-11% + Thưởng hiệu quả
Thu nhập trung bình Cam kết 12-17 triệu/ tháng
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần (8h30 sáng - 5h30 chiều) Sáng thứ 7 làm việc tại nhà
Thứ 2 – Thứ 6
Đi làm ngày sau khi qua phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Đức Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
