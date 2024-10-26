Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách về dịch vụ làm đẹp, spa Theo dõi liệu trình khách hàng Hỗ trợ khách hàng và bác sỹ trong quá trình khám, tư vấn và chốt dịch vụ khách hàng tại cơ sở Truyển tải thông tin từ khách hàng đến bộ phận bác sỹ khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng. Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, spa.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000đ - 60.00.0000đ (lương cơ bản 7.000.000 + % Doanh số + thưởng nóng) Lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật Cơ hội thăng tiến cao Thu nhập tương xứng với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

