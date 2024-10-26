Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI
- Hồ Chí Minh: Đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tư vấn cho khách về dịch vụ làm đẹp, spa
Theo dõi liệu trình khách hàng
Hỗ trợ khách hàng và bác sỹ trong quá trình khám, tư vấn và chốt dịch vụ khách hàng tại cơ sở
Truyển tải thông tin từ khách hàng đến bộ phận bác sỹ khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, spa.
Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 25.000.000đ - 60.00.0000đ (lương cơ bản 7.000.000 + % Doanh số + thưởng nóng)
Lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật
Cơ hội thăng tiến cao
Thu nhập tương xứng với năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
