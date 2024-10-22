Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 50 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm kiếm khách hàng: Khai thác, tìm kiếm các nguồn khách hàng tiềm năng trên các nền tảng online: Facebook, Nhà tốt, Batdongsan.com,..(viết tắt là OTA) có nhu cầu đi thuê căn hộ, CCMN, phòng trọ...Công ty hỗ trợ 100% tin đăng có phí. Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin của khách hàng. Hỗ trợ công việc cho cấp quản lý và những nhiệm vụ liên quan khác Sắp xếp, lên lịch hẹn phù hợp và trực tiếp hướng dẫn khách hàng tham quan phòng, lựa chọn phòng phù hợp theo yêu cầu

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland

