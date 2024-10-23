Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT4

- 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, nhu cầu của khách hàng qua tin nhắn trên các trang fanpage, facebook hoặc trực tiếp qua điện thoại. Chăm sóc khách cũ đã có của công ty qua nền tảng tin nhắn zaloOA, cập nhật theo dõi và phản hồi của khách hàng. Tư vấn (qua điện thoại hoặc pancake) với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty đang có: về sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm cũ, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng để thúc đẩy nhu cầu mua hàng của khách hàng) Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ...của công ty khi khách hàng yêu cầu. Tổng hợp khiếu nại của khách hàng gửi báo cáo quản lý trực tiếp và đề xuất giải pháp xử lý.
Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, nhu cầu của khách hàng qua tin nhắn trên các trang fanpage, facebook hoặc trực tiếp qua điện thoại.
Chăm sóc khách cũ đã có của công ty qua nền tảng tin nhắn zaloOA, cập nhật theo dõi và phản hồi của khách hàng.
Tư vấn (qua điện thoại hoặc pancake) với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty đang có: về sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm cũ, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng để thúc đẩy nhu cầu mua hàng của khách hàng)
Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ...của công ty khi khách hàng yêu cầu.
Tổng hợp khiếu nại của khách hàng gửi báo cáo quản lý trực tiếp và đề xuất giải pháp xử lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 20 – 35 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc Có laptop cá nhân Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, hàng mẹ bé. Ưu tiên giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tin. Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản word, Power Point Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc
Nam/ nữ từ 20 – 35 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, hàng mẹ bé.
Ưu tiên giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tin.
Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản word, Power Point
Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng doanh số (6 - 10tr++) Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Thu nhập: Lương cứng + Thưởng doanh số (6 - 10tr++)
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT4-02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

