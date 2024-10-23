Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Huỳnh Tịnh Của, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

tư vấn , báo giá cho khách hàng có nhu cầu xin visa các nước Tim hiểu, cập nhật thông tin, chính sách visa, quy trình xét duyệt visa các nước tiếp nhận yêu cầu làm vía từ khách hàng( visa đoàn, visa lẻ) hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa thực hiện các thủ tục, hồ sơ visa Đại Sứ Quán/ Lãnh Sự Quán các nước ngoài tại Việt Nam hoặc nước ngoài để xử lý hồ sơ cho khách hàng khi có yêu cầu Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh du lịch để làm visa cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản Ưu tiên các ưng viên có kinh nghiệm tư vấn visa cho các nước, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận Hoa hồng Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.