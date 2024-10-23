Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Huỳnh Tịnh Của, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

tư vấn , báo giá cho khách hàng có nhu cầu xin visa các nước Tim hiểu, cập nhật thông tin, chính sách visa, quy trình xét duyệt visa các nước tiếp nhận yêu cầu làm vía từ khách hàng( visa đoàn, visa lẻ) hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa thực hiện các thủ tục, hồ sơ visa Đại Sứ Quán/ Lãnh Sự Quán các nước ngoài tại Việt Nam hoặc nước ngoài để xử lý hồ sơ cho khách hàng khi có yêu cầu Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh du lịch để làm visa cho khách hàng.
tư vấn , báo giá cho khách hàng có nhu cầu xin visa các nước
Tim hiểu, cập nhật thông tin, chính sách visa, quy trình xét duyệt visa các nước
tiếp nhận yêu cầu làm vía từ khách hàng( visa đoàn, visa lẻ)
hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa
thực hiện các thủ tục, hồ sơ visa Đại Sứ Quán/ Lãnh Sự Quán các nước ngoài tại Việt Nam hoặc nước ngoài để xử lý hồ sơ cho khách hàng khi có yêu cầu
Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh du lịch để làm visa cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản Ưu tiên các ưng viên có kinh nghiệm tư vấn visa cho các nước, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản
Ưu tiên các ưng viên có kinh nghiệm tư vấn visa cho các nước, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận Hoa hồng Các chế độ khác theo quy định công ty.
Lương thoả thuận
Hoa hồng
Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1,Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

