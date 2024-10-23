Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL
- Hồ Chí Minh: 31 Huỳnh Tịnh Của, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
tư vấn , báo giá cho khách hàng có nhu cầu xin visa các nước
Tim hiểu, cập nhật thông tin, chính sách visa, quy trình xét duyệt visa các nước
tiếp nhận yêu cầu làm vía từ khách hàng( visa đoàn, visa lẻ)
hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa
thực hiện các thủ tục, hồ sơ visa Đại Sứ Quán/ Lãnh Sự Quán các nước ngoài tại Việt Nam hoặc nước ngoài để xử lý hồ sơ cho khách hàng khi có yêu cầu
Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh du lịch để làm visa cho khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản
Ưu tiên các ưng viên có kinh nghiệm tư vấn visa cho các nước, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận
Hoa hồng
Các chế độ khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANHFLY TRAVEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
