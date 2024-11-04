Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Đường số 10 KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng.
Đặt lịch hẹn với khách hàng.
Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới.
Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.
Gặp gỡ các đối tác bán lẻ.
Lập báo cáo theo tuần, tháng.
Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.
Các công việc khác được yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh & Marketing
Ưu tiên có bằng lái ô tô hạng B2
Biết Tiếng Anh Cơ bản
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Thường xuyên đi công tác các tỉnh thành trong nước.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Lương Doanh Thu + Thưởng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh.
Tham gia BHTN 24h
Lương thưởng tháng 13, các ngày Lễ lớn...
Hỗ trợ cơm trưa tại Công Ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc
