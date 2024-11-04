Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường số 10 KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng.

Đặt lịch hẹn với khách hàng.

Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới.

Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.

Gặp gỡ các đối tác bán lẻ.

Lập báo cáo theo tuần, tháng.

Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.

Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh & Marketing

Ưu tiên có bằng lái ô tô hạng B2

Biết Tiếng Anh Cơ bản

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Thường xuyên đi công tác các tỉnh thành trong nước.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Lương Doanh Thu + Thưởng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh.

Tham gia BHTN 24h

Lương thưởng tháng 13, các ngày Lễ lớn...

Hỗ trợ cơm trưa tại Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin