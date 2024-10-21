Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS
- Hà Nội: 105 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm trang sức cho khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Quản lý và trưng bày sản phẩm tại cửa hàng một cách hấp dẫn
Thực hiện các quy trình bán hàng, thanh toán và bảo hành sản phẩm
Báo cáo tình hình bán hàng và đề xuất cải tiến dịch vụ khách hàng
Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kỹ năng tư vấn bán hàng tốt
Khả năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp với khách hàng tốt
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Có niềm đam mê với ngành trang sức và thời trang
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân:
9.000.000 - 20.000.000 VNĐ
+ Lương cứng: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ
+ Thưởng kinh doanh: Phần trăm (%) hoa hồng/Doanh thu sản phẩm và dịch vụ.
+ Thưởng kinh doanh:
+ Thưởng khác: Thưởng đạt chỉ tiêu của quý, năm theo Chính sách của Công ty.
+ Thưởng khác:
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Có cơ hội được hưởng ESOP (Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên)
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
