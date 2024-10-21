Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 105 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm trang sức cho khách hàng tại cửa hàng Hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng Quản lý và trưng bày sản phẩm tại cửa hàng một cách hấp dẫn Thực hiện các quy trình bán hàng, thanh toán và bảo hành sản phẩm Báo cáo tình hình bán hàng và đề xuất cải tiến dịch vụ khách hàng Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Có kỹ năng tư vấn bán hàng tốt Khả năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp với khách hàng tốt Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe Có niềm đam mê với ngành trang sức và thời trang Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ
9.000.000 - 20.000.000 VNĐ
+ Lương cứng: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ
+ Thưởng kinh doanh: Phần trăm (%) hoa hồng/Doanh thu sản phẩm và dịch vụ.
+ Thưởng khác: Thưởng đạt chỉ tiêu của quý, năm theo Chính sách của Công ty.
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Có cơ hội được hưởng ESOP (Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên)
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: thưởng lễ tết, sinh nhật, du lịch hằng năm

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN HOPONO HOLDINGS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Văn Huyên - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

