Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để cung cấp các khóa học ngắn hạn và dịch vụ du lịch theo yêu cầu. Tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ: Bao gồm nhà hàng, khách sạn, dịch vụ xe cộ và các đơn vị cung cấp tour du lịch nước ngoài. Quản lý thủ tục hành chính: Xử lý các yêu cầu về visa, hộ chiếu, đặt vé máy bay và các tài liệu liên quan. Lên lịch trình và điều phối dự án: Lên kế hoạch chi tiết cho các dự án du lịch, đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch. Thực hiện vai trò hướng dẫn viên du lịch: Khi cần thiết, đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng trong các chuyến đi. Hỗ trợ các công việc khác của phòng dự án: Dịch thuật và thiết kế tài liệu sản phẩm, dịch vụ, lập hồ sơ dự án, ... Địa điểm làm việc: Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để cung cấp các khóa học ngắn hạn và dịch vụ du lịch theo yêu cầu.
Tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ: Bao gồm nhà hàng, khách sạn, dịch vụ xe cộ và các đơn vị cung cấp tour du lịch nước ngoài.
Quản lý thủ tục hành chính: Xử lý các yêu cầu về visa, hộ chiếu, đặt vé máy bay và các tài liệu liên quan.
Lên lịch trình và điều phối dự án: Lên kế hoạch chi tiết cho các dự án du lịch, đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch.
Thực hiện vai trò hướng dẫn viên du lịch: Khi cần thiết, đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng trong các chuyến đi.
Hỗ trợ các công việc khác của phòng dự án: Dịch thuật và thiết kế tài liệu sản phẩm, dịch vụ, lập hồ sơ dự án, ...
Địa điểm làm việc: Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp: Thành thạo nghe, nói, đọc, viết để làm việc với khách hàng quốc tế và các đối tác toàn cầu. Kỹ năng giao tiếp và tiếp khách: Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác. Ngoại giao và hướng ngoại: Có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế và có thái độ tích cực. Năng động và chịu khó: Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới để phát triển bản thân. Bằng lái xe ô tô: Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.
Tiếng Anh giao tiếp: Thành thạo nghe, nói, đọc, viết để làm việc với khách hàng quốc tế và các đối tác toàn cầu.
Kỹ năng giao tiếp và tiếp khách: Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
Ngoại giao và hướng ngoại: Có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế và có thái độ tích cực.
Năng động và chịu khó: Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới để phát triển bản thân.
Bằng lái xe ô tô: Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương không giới hạn: lương cứng (7 đến 15 triệu) + phụ cấp (điện thoại, xăng xe, ăn uống) + thưởng doanh số + thưởng dự án .......... Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực làm việc Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Bộ Luật Lao động và theo Quy định của Công ty: đóng BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát, teambuding hàng năm, nghỉ lễ - nghỉ Tết theo quy định của nhà nước, lương tháng 13. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển toàn diện bản thân; Có cơ hội trải nghiệm nhiều vùng đất mới, đi công tác du lịch nước ngoài: Châu Á, Âu, Mỹ, Úc, ... hàng năm, cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
Mức lương không giới hạn: lương cứng (7 đến 15 triệu) + phụ cấp (điện thoại, xăng xe, ăn uống) + thưởng doanh số + thưởng dự án .......... Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Bộ Luật Lao động và theo Quy định của Công ty: đóng BHXH, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát, teambuding hàng năm, nghỉ lễ - nghỉ Tết theo quy định của nhà nước, lương tháng 13.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, phát triển toàn diện bản thân;
Có cơ hội trải nghiệm nhiều vùng đất mới, đi công tác du lịch nước ngoài: Châu Á, Âu, Mỹ, Úc, ... hàng năm, cơ hội học hỏi, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ VNS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa PHC Complex, số 158 Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

