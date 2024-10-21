Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại Docy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vinahud 105 Nguyễn Bá Khoản, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

- Liên hệ giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đưa ra gợi ý về sản phẩm mới và thuyết phục khách mua hàng (Data có sẵn do cty cung cấp)

- Thực hiện tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Tạo lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác và khách hàng

- Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về doanh số trước ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có laptop cá nhân.

Nhiệt huyết, trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + Chuyên cần + KPIs

- Lương cứng 6 triệu (Có thể thay đổi trong quá trình phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa: 600k

- Phụ cấp đi lại: 300k

- Chuyên cần: 300k

=> Tổng thu nhập không giới hạn (thu nhập trung bình 15-18tr)

+ Đãi ngộ tốt : thưởng nóng, du lịch.....

+ Môi trường chuyên nghiệp, tâm lý, công bằng ,phát triển.

+ Được hỗ trợ đào tạo từ A-Z, cơ chế thăng tiến rõ ràng, được định hướng và phát triển lâu dài, sự nghiệp rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển

