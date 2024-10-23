Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh các chương trình giảng dạy tại Học viện. Phụ trách mời phụ huynh tham dự chương trình tuyển sinh do Học viện tổ chức. Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động của Học viện. Thực hiện thủ tục và lưu hồ sơ tuyển sinh. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện các công việc tuyển sinh: Thu học phí , hoàn thiện hồ sơ nhập học cho học sinh, quản lý file dữ liệu khách hàng Kết hợp với bộ phận Giáo vụ lên lịch kiểm tra đánh giá đầu vào thông báo tới phụ huynh Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành: quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh, sale, chăm sóc khách hàng. Kinh nghiệm: từ 1 năm ở vị trí tương đương Giọng nói dễ nghe, rõ ràng. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT; Thưởng và Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước; Phép năm 12 ngày; Xét tăng lương 1 năm/lần; Nghỉ mát hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

