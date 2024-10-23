Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn tuyển sinh các chương trình giảng dạy tại Học viện.
Phụ trách mời phụ huynh tham dự chương trình tuyển sinh do Học viện tổ chức.
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động của Học viện.
Thực hiện thủ tục và lưu hồ sơ tuyển sinh.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc tuyển sinh: Thu học phí , hoàn thiện hồ sơ nhập học cho học sinh, quản lý file dữ liệu khách hàng
Kết hợp với bộ phận Giáo vụ lên lịch kiểm tra đánh giá đầu vào thông báo tới phụ huynh
Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng
Tư vấn tuyển sinh các chương trình giảng dạy tại Học viện.
Phụ trách mời phụ huynh tham dự chương trình tuyển sinh do Học viện tổ chức.
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động của Học viện.
Thực hiện thủ tục và lưu hồ sơ tuyển sinh.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc tuyển sinh: Thu học phí , hoàn thiện hồ sơ nhập học cho học sinh, quản lý file dữ liệu khách hàng
Kết hợp với bộ phận Giáo vụ lên lịch kiểm tra đánh giá đầu vào thông báo tới phụ huynh
Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành: quản lý giáo dục, quản trị kinh doanh, sale, chăm sóc khách hàng.
Kinh nghiệm: từ 1 năm ở vị trí tương đương
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT;
Thưởng và Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước;
Phép năm 12 ngày;
Xét tăng lương 1 năm/lần;
Nghỉ mát hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI