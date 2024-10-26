Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01 Ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận data mới được phân công ( trên Pancake ), tư vấn chốt đơn theo kịch bản và quy chế của công ty.

- Thực hiện việc care đơn từ lúc chốt đơn, đến khi khách hàng khiếu nại, đổi trả. Xử lý để khách hàng hài lòng.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và các loại báo cáo khác theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

- Thực hiện một số công việc khác hỗ trợ team theo sự phân công ( nếu có ).

Thời gian làm việc:

- Sáng : 7h-16h. Trực tại văn phòng ( nghỉ trưa 1 tiếng 12h-13h )

- Chiều: 14h-23h. Chia làm hai ca nhỏ:

+ Ca: 14h-20h trực tại Văn phòng

+ Ca: 21h-23h được về nhà trực

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

- Kinh nghiệm tối thiểu 03 tháng ở vị trí tương đương.

-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mảng thời trang.

2. Kỹ năng

- Ưu tiên biết sử dụng pancake, pos, tin học văn phòng.

- Đánh máy nhanh. ( > 55 WPM )

- Khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh ý, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng.

- Khả năng bao quát, quản lý, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

3. Thái độ

- Nhiệt tình, chủ động.

- Có tính cam kết cao.

- Thích ứng với thay đổi

Yêu Cầu Khác:

- Có máy tính cá nhân.

Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000. Bao gồm: Lương cứng 5.100.000 + Lương KPI từ 1.000.000 - 4.000.000 + Thưởng hiệu suất team + % Hoa hồng doanh thu ( 0.6 – 1% ) + Thưởng nóng team

Phúc lợi:

- Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương. Sau thời gian thử việc nhân sự gắn bó trên 06 tháng công ty sẽ hoàn lại 15% lương thử việc đầu tiên tương đương với lúc đó bạn chỉ phải thử việc 1 tháng.

Phụ cấp ăn: 25.000đ/ngày Chi phí gửi xe Lương tháng 13, review lương định kỳ hàng năm. Thưởng, quà các ngày sinh nhật, lễ, tết... BHXH, phép năm, chế độ hiếu hỉ, ốm đau theo quy định. Company trip, Team building, Year End party, New Year party, Happytime...Các hoạt động phong trào nội bộ độc đáo & siêu vui nhộn. Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi Văn phòng làm việc tiện ích, pantry thư giãn trà, cà phê miễn phí... Văn hóa doanh nghiệp nhân văn và trân trọng đóng góp của nhân viên. Môi trường làm việc lành mạnh, nói không với drama - toxic

Phụ cấp ăn: 25.000đ/ngày

Chi phí gửi xe

Lương tháng 13, review lương định kỳ hàng năm.

Thưởng, quà các ngày sinh nhật, lễ, tết...

BHXH, phép năm, chế độ hiếu hỉ, ốm đau theo quy định.

Company trip, Team building, Year End party, New Year party, Happytime...Các hoạt động phong trào nội bộ độc đáo & siêu vui nhộn.

Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi

Văn phòng làm việc tiện ích, pantry thư giãn trà, cà phê miễn phí...

Văn hóa doanh nghiệp nhân văn và trân trọng đóng góp của nhân viên. Môi trường làm việc lành mạnh, nói không với drama - toxic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ILABY Việt Nam

