Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 mạc thái tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nghiêm cứu, tìm kiếm KOL/KOC phù hợp với đối tượng khách hàng, mục tiêu doanh nghiệp. Xây dựng danh sách KOL/KOC tiềm năng Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các KOL/KOC để đảm bảo khả năng hợp tác lâu dài cho các chiến dịch trong tương lai. Báo cáo tình hình công việc thực tế. Các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

-Có kinh nghiệm liên hệ với KOL/KOC

-Kỹ năng xử lý thông tin, giải quyết vấn đề

- giao tiếp và thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY TNHH ANT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động Được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc, không giới hạn. Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực Được hưởng các chế độ phúc lợi BHXH, y tế, hiếu hỉ, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT MEDIA

