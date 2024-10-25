Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ANT MEDIA
- Hà Nội: 24 mạc thái tông, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Nghiêm cứu, tìm kiếm KOL/KOC phù hợp với đối tượng khách hàng, mục tiêu doanh nghiệp.
Xây dựng danh sách KOL/KOC tiềm năng
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các KOL/KOC để đảm bảo khả năng hợp tác lâu dài cho các chiến dịch trong tương lai.
Báo cáo tình hình công việc thực tế.
Các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kỹ năng xử lý thông tin, giải quyết vấn đề
- giao tiếp và thuyết phục tốt
Tại CÔNG TY TNHH ANT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc, không giới hạn.
Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực
Được hưởng các chế độ phúc lợi BHXH, y tế, hiếu hỉ, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANT MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
