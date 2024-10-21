Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tìm hiểu và phát triển hệ thống khách hàng kênh trường học Tìm đối tác và mở mới Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...
Tìm hiểu và phát triển hệ thống khách hàng kênh trường học
Tìm đối tác và mở mới
Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng
Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ Sinh năm 1995-1999 Trên 01 năm kinh nghiệm bán hàng ở các kênh B2B, KA/HRC Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng
Nam/ nữ Sinh năm 1995-1999
Trên 01 năm kinh nghiệm bán hàng ở các kênh B2B, KA/HRC
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu
Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động
Mức lương thử việc 85% lương cơ bản
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

