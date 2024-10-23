Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Xe Bảo Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 467 Nguyễn Trãi (Tòa nhà Techcombank), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, insight khách hàng.

- Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng online.

- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng online.

- Quản lý, đào tạo, tạo động lực cho nhân viên bộ phận.

- Hỗ trợ chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng online.

- Báo cáo doanh số, hàng hóa..định kỳ và đột xuất cho Ban Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại điện tử, marketing...

- Trên 01 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng online, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành bán lẻ về xe máy điện

- Am hiểu các kênh và kỹ thuật bán hàng online.

- Hiểu biết về thị trường thời trang và dịch vụ khách hàng.

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt

- Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

- Khả năng giải quyết tình huống linh hoạt, hiệu quả

- Khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt

- Nhanh nhẹn - Trách nhiệm - Hòa đồng.

Quyền Lợi

- Lương thoả thuận ( Lương cứng + Lương hiệu quả)

- Tham gia bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

- Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý

Cách Thức Ứng Tuyển

