Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại siêu thị Sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định của siêu thị Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, hạn sử dụng sản phẩm Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm Báo cáo tình hình bán hàng, tồn kho cho quản lý Tham gia các chương trình khuyến mãi, sự kiện của siêu thị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

