Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
- Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại siêu thị
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa theo quy định của siêu thị
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, hạn sử dụng sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm
Báo cáo tình hình bán hàng, tồn kho cho quản lý
Tham gia các chương trình khuyến mãi, sự kiện của siêu thị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình
Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
