Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 264 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tầng 5, Tòa nhà Đại Thắng, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng.

Nhận KPI chạy theo kế hoạch cấp trên đưa xuống.

Tiếp nhận và quản lý quý khách hàng tiềm năng từ các nền tảng công ty : Page, zalo, web.

Nhận thông tin từ các nền tảng, tư vấn Khách hàng, chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng và duy trì mối quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhanh nhẹn, biết nắm bắt tâm lý khách hàng.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhanh tiếp thu cái mới.

Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, kiên trì, trách nhiệm.

Có kinh nghiệm sale trong các ngành xây dựng, sơn, điện nước, nội thất, nhôm kính là một lợi thế.

Kỹ năng văn phòng ở mức khá trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi không giới hạn khi tham gia vào công ty đang trong quá trình phát triển với nhiều trải nghiệm và thử thách.

Cơ hội thăng tiến tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường, thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm.

Bảo hiểm xã hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động.

Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương .

Hoạt động kết nối nhân viên định kỳ teambuilding, du lịch, bóng đá,..

Đồng nghiệp năng động, trẻ trung, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS

