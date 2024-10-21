Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Mức lương
12 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 45 Triệu
- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trong nước, ngoài lãnh thổ Việt Nam, xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu theo công ty đề ra.
- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng quốc tế
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
-Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh (nếu có tiếng Trung là một lợi thế).
Biết vận hành trên các sàn thương mại điện tử B2B như Alibaba,…
Biết tìm khách qua các Website B2B, sàn thương mại điện tử B2B…
Biết chốt Deal với khách hàng quốc tế.
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty nông sản, thực phẩm…
Có IELTS là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Fulltime: 12– 18M + COM (Tổng thu nhập 35– 45M) Tiền tăng ca: Theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Quà tặng sinh nhật, liên hoan. Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước. Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
