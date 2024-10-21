Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Mức lương
12 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 45 Triệu

- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trong nước, ngoài lãnh thổ Việt Nam, xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu theo công ty đề ra.
- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng quốc tế
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
-Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh (nếu có tiếng Trung là một lợi thế).
Biết vận hành trên các sàn thương mại điện tử B2B như Alibaba,…
Biết tìm khách qua các Website B2B, sàn thương mại điện tử B2B…
Biết chốt Deal với khách hàng quốc tế.
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty nông sản, thực phẩm…
Có IELTS là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Fulltime: 12– 18M + COM (Tổng thu nhập 35– 45M) Tiền tăng ca: Theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Quà tặng sinh nhật, liên hoan. Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước. Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào hàng năm
Lương Fulltime: 12– 18M + COM (Tổng thu nhập 35– 45M)
Tiền tăng ca: Theo quy định công ty.
Thưởng Lễ/Tết, thành tích.
Môi trường làm việc năng động, phát triển.
Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Quà tặng sinh nhật, liên hoan.
Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 25/7, đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sale-xuat-nhap-khau-thu-nhap-12-45-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job217274
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Hạn nộp: 01/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất