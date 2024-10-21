Tuyển Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 45 Triệu

- Thực hiện việc nghiên cứu thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trong nước, ngoài lãnh thổ Việt Nam, xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu theo công ty đề ra.

- Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng quốc tế

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

-Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh (nếu có tiếng Trung là một lợi thế).

Biết vận hành trên các sàn thương mại điện tử B2B như Alibaba,…

Biết tìm khách qua các Website B2B, sàn thương mại điện tử B2B…

Biết chốt Deal với khách hàng quốc tế.

Ưu tiên ứng viên từng làm công ty nông sản, thực phẩm…

Có IELTS là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Fulltime: 12– 18M + COM (Tổng thu nhập 35– 45M) Tiền tăng ca: Theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Quà tặng sinh nhật, liên hoan. Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước. Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào hàng năm

Lương Fulltime: 12– 18M + COM (Tổng thu nhập 35– 45M)

Tiền tăng ca: Theo quy định công ty.

Thưởng Lễ/Tết, thành tích.

Môi trường làm việc năng động, phát triển.

Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Quà tặng sinh nhật, liên hoan.

Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.

Xét nâng lương 1 năm/lần theo năng lực và khả năng cống hiến vào hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin