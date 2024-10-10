Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin xử lý hợp đồng, đơn hàng từ kinh doanh Thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành (nếu có). Thực hiện yêu cầu xuất hàng hóa, hóa đơn và lập BBBG, NT và Thanh lý Thực hiện các loại công văn giấy tờ trong quá trình thực hiện dự án theo yêu cầu khách hàng. Hỗ trợ Dự án Theo dõi và thu hồi công nợ: Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán chi phí triển khai và thông báo tình hình kết thúc dự án cho kinh doanh. Chuyển giao hồ sơ, biên bản cho các BP liên quan và lưu trữ hồ sơ DA Đôn đốc khách hàng và thanh toán công nợ đối với khách hàng. Các công việc khác do TBP giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 3 năm có liên quan cho vị trí này Tự tin giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt Có thể làm việc thường xuyên ở bên ngoài (1 tháng khoảng 4-5 buổi) Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, trung thực trong công việc Sử dụng thành thạo MS Office

Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có sự thăng tiến, đánh giá tăng lương hàng năm Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng

