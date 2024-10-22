Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Xuất phiếu bán hàng của các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiktok. Lazada, Tiki +Xuất phiếu đúng và kịp thời, đúng mã hàng, chiết khấu, thông tin giao hàng, thanh toán, hóa đơn,... +Kịp thời thông báo sửa sai các phiếu khi phát hiện sai sót để các bộ phận tiếp theo vận hành liên tục Phối hợp cùng bộ phận kho kiểm tra tình trạng giao hàng cho khách, đôn đốc việc giao hàng kịp thời, đúng thời hạn Theo dõi và xử lý công nợ của sàn TMĐT đúng hạn Tổng hợp, lên báo cáo bán hàng theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: sinh năm 1996 → 2001 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kế toán,v.v. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin, Kinh doanh, Trợ lý,... Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo tốt Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần Nhà An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 11-13 triệu/tháng Thời gian làm việc: Từ T2 – Sáng T7 (Từ 8h - 17h30, nghỉ trưa 1,5h) Thưởng lễ, tết các dịp: 30/4 – 1/5, ngày 2/9, tết dương lịch, tết âm lịch Quà sinh nhật cho người lao động Quà cho nhân viên nữ: ngày 8/3, 20/10. Quà cho nhân viên có con dưới 15 tuổi: 1/6 Du lịch/ nghỉ mát 1 lần/năm Xét tăng lương 1 lần/năm Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Hưởng 12 ngày phép/năm Được công ty trang bị đầy đủ phương tiện làm việc máy tính, điện thoại. Tham gia các hoạt động Thể dục, thể thao hàng tuần: Bóng đá

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà An Toàn

