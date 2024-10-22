Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Nhà An Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Nhà An Toàn
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Xuất phiếu bán hàng của các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiktok. Lazada, Tiki
+Xuất phiếu đúng và kịp thời, đúng mã hàng, chiết khấu, thông tin giao hàng, thanh toán, hóa đơn,...
+Kịp thời thông báo sửa sai các phiếu khi phát hiện sai sót để các bộ phận tiếp theo vận hành liên tục
Phối hợp cùng bộ phận kho kiểm tra tình trạng giao hàng cho khách, đôn đốc việc giao hàng kịp thời, đúng thời hạn
Theo dõi và xử lý công nợ của sàn TMĐT đúng hạn
Tổng hợp, lên báo cáo bán hàng theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: sinh năm 1996 → 2001
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Kế toán,v.v.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin, Kinh doanh, Trợ lý,...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Có khả năng tổng hợp, phân tích báo cáo tốt
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công ty cổ phần Nhà An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 11-13 triệu/tháng
:
Thời gian làm việc: Từ T2 – Sáng T7 (Từ 8h - 17h30, nghỉ trưa 1,5h)
Thưởng lễ, tết các dịp: 30/4 – 1/5, ngày 2/9, tết dương lịch, tết âm lịch
Quà sinh nhật cho người lao động
Quà cho nhân viên nữ: ngày 8/3, 20/10.
Quà cho nhân viên có con dưới 15 tuổi: 1/6
Du lịch/ nghỉ mát 1 lần/năm
Xét tăng lương 1 lần/năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Hưởng 12 ngày phép/năm
Được công ty trang bị đầy đủ phương tiện làm việc máy tính, điện thoại.
Tham gia các hoạt động Thể dục, thể thao hàng tuần: Bóng đá
Tham gia các khóa học trau dồi chuyên môn, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
