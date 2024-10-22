Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 235 - 237 Đường 9A KDC Trung Sơn, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xử lý đơn hàng qua mail từ QLKD/ hệ thống đối tác của toàn hệ thống khách hàng (có phần mềm hỗ trợ xử lý tự động) Xử lý đổi trả hàng khi nhận thông tin từ đối tác Quản lý hàng mẫu Phòng Kinh doanh và hợp đồng của khách hàng Báo cáo sell out và kiểm tra lương nhân viên hàng tháng Chăm sóc và hỗ trợ các đại lý Hỗ trợ các sự kiện livestream/demo tại điểm bán (nếu có) Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành Kinh tế/ Marketting/ Quản trị kinh doanh... Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (đặc biệt là sử dụng Excel để xử lý số liệu thành thạo) Kĩ năng cần thiết:

Ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng Vui vẻ, năng động, nhạy bén Yêu thích kinh doanh và có tư duy kinh doanh tốt Cẩn thận, tỉ mỉ Tính kỉ luật cao, hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9,000,000 – 10,000,000 VNĐ + Thưởng KPIs + Hoa hồng tháng/quý/năm

- Các khoản thưởng hàng năm hấp dẫn: Thưởng Đạt doanh số quý, Lương tháng 13, Thưởng theo hiệu quả công việc,...

- Tham gia hoạt động sinh hoạt văn hoá hàng tuần, teambuiding, du lịch cùng công ty 1-2 lần/1 năm trong nước hoặc quốc tế...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN,...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Công ty như Quà tặng sinh nhật, Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Hiếu - hỉ...;

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dành cho CBNV ( thuê chuyên gia ngoài hoặc đào tạo nội bộ).

- Mua các sản phẩm Công ty phân phối với giá ưu đãi

- Tập luyện miễn phí tất cả các bộ môn tập luyện như Zumba, Yoga, Gym, Boxing....tại trung tâm Gymaster Fitnesss Center.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

