Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
- Hà Nội: 44M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Phối hợp với bộ phận Sales chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để ký kết hợp đồng.
Soạn báo giá theo mẫu chung của công ty. Lên hợp đồng, đàm phán điều khoản thương mại theo quy định của công ty, rà soát đối chiếu danh mục hàng hóa theo hệ thống nội bộ, cảnh báo sale về các điều khoản bất thường nếu có. Trình ký hợp đồng đã thống nhất với khách hàng qua các bộ phận liên quan (Kế toán, Sale, CS Manager), đóng dấu và lưu hợp đồng đúng quy định.
2.Theo dõi đơn hàng, giao hàng đúng kế hoạch
Cập nhật tiến độ hàng về cho khách hàng theo quy định. Rà soát với phòng mua hàng, báo cáo sale các mã hàng vướng mắc hàng tuần và theo dõi tiến độ xử lý để đóng đơn hàng. Thông báo với phòng mua hàng và sale khi có sự điều chỉnh về tiến độ giao hàng. Cập nhật thông tin hợp đồng lên hệ thống nội bộ để tạo DO đi hàng, xử lý các thủ tục giấy tờ đi kèm hàng hóa.
3.Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng về tiến độ, chất lượng hàng hóa và thái độ dịch vụ. Theo dõi tiến độ xử lý và cập nhật kết quả nội bộ tới khách hàng. Tiến hành gửi các phiếu đánh giá, khảo sát độ hài lòng của khách hàng
4.Hỗ trợ thu hồi công nợ
Kết hợp với sale và kế toán, liên hệ với khách hàng gây sức ép hoặc ngừng đi hàng với các trường hợp nợ xấu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các khối ngành kinh tế, chấp nhận sinh viên mới ra trường. Có hiểu biết về hợp đồng thương mại, ưu tiên các ứng viên đã quen với việc xử lý đơn hàng trên hệ thống SAP hoặc có kiến thức về B2B.
Có 1-3 năm kinh nghiệm trong các vị trí sale, chăm sóc khách hàng, sale support hoặc các vị trí tương tự là 1 lợi thế.
Cẩn thận, tỷ mỉ trong việc theo dõi tiến độ hàng hóa
Linh hoạt, ứng biến tốt với các tình huống phát sinh, xử lý khiếu nại
Giao tiếp tốt với khách hàng và các bộ phận nội bộ đặc biệt là Mua hàng và Kho
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Outlook và Excel, Word
Chịu áp lực, xử lý được các đầu việc phát sinh trong thời gian ngắn.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh, Thưởng theo kết quả công việc hàng quý + hàng năm, (thu nhập bình quân 14-18 tháng lương/năm)
Làm việc tại công ty hàng đầu về linh kiện điện tử tại Việt Nam
Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật
Trà chiều, du lịch, teambuilding, year end party
Môi trường trẻ, năng động, (60% NV là gen Z),thân thiện, khuyến khích phát triển cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
