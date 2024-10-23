Tuyển Nhân Viên Sales Logistics thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng, tư vấn và ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ forwarding, logistics quốc tế và nội địa theo thế mạnh công ty.
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ để chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, thắc mắc nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng hiện có.
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh đạt được mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu chung của bộ phận từng giai đoạn.
- Thực hiện chế độ báo cáo công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương, kinh tế... có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales Logistics/sales XNK từ 06 tháng trở lên.
- Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề sales logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
- Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại khó, xác định gắn bó lâu dài.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
- Tư duy làm việc nhạy bén, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8-15tr+ % lợi nhuận cao (cam kết so với các công ty lớn cùng ngành nghề)
- Tăng lương định kỳ 06 tháng/1 lần, lương tháng thứ 13, phụ cấp ăn trưa, công tác phí, chế độ phúc lợi tốt, du lịch trong và ngoài nước...
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...).
- Thương hiệu Công ty uy tín trên thị trường, sếp dễ mến, đồng nghiệp thân thiện hết mình hỗ trợ, nhiều hoạt động vui chơi thường niên.
- Được học hỏi nghiệp vụ chuyên sâu Logistics, tham quan thực tế tại cảng sân bay, kho bãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL

Công ty Cổ phần Tiếp Vận PL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

