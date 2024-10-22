Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 - 74 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng

Tìm kiếm khách hàng cho nhà hàng. Trực tiếp liên hệ các đơn vị du lịch để tìm khách hàng cho công ty. Phối hợp cùng tổng quản lý để lên các hợp đồng bán hàng và tổ chức thực hiện.

Tìm kiếm khách hàng cho nhà hàng.

Trực tiếp liên hệ các đơn vị du lịch để tìm khách hàng cho công ty.

Phối hợp cùng tổng quản lý để lên các hợp đồng bán hàng và tổ chức thực hiện.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng

Nhận và theo dõi danh sách khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng. Đề xuất kế hoạch, phương pháp chăm sóc khách hàng trình GD duyệt và tổ chức thực hiện. Theo dõi thông tin về khiếu nại và sự thoả mãn khách hàng.

Nhận và theo dõi danh sách khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng.

Đề xuất kế hoạch, phương pháp chăm sóc khách hàng trình GD duyệt và tổ chức thực hiện.

Theo dõi thông tin về khiếu nại và sự thoả mãn khách hàng.

Tìm kiếm và đánh giá thông tin đối thủ cạnh tranh

Xây dựng danh mục đối thủ. Định kỳ theo dõi các chương trình tiếp thị của đối thủ.

Xây dựng danh mục đối thủ.

Định kỳ theo dõi các chương trình tiếp thị của đối thủ.

Tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo

Lập danh sách nhà cung cấp dịch vụ. Tổ chức đánh giá các nhà cung cấp. Theo dõi quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Lập danh sách nhà cung cấp dịch vụ. Tổ chức đánh giá các nhà cung cấp.

Theo dõi quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch sale-marketing

Xây dựng kế hoạch sale and marketing năm/tháng trình GD duyệt. Tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả cho GD. Phối hợp tổng quản lý nhà hàng xây dựng các kế hoạch quảng cáo khuyến mãi cho nhà hàng.

Xây dựng kế hoạch sale and marketing năm/tháng trình GD duyệt.

Tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả cho GD.

Phối hợp tổng quản lý nhà hàng xây dựng các kế hoạch quảng cáo khuyến mãi cho nhà hàng.

Quản lý và cập nhật nội dung Website

Xây dựng nội dung website. Tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website. Nhận thông tin

Xây dựng nội dung website.

Tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website.

Nhận thông tin

Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu

Quản lý các hướng dẫn hệ thống nhận diện thương hiệu. Triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện theo đúng quy định về hệ thống nhận diện thương hiệu.

Quản lý các hướng dẫn hệ thống nhận diện thương hiệu.

Triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện theo đúng quy định về hệ thống nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Chứng chỉ chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại...

2. Các kinh nghiệm liên quan.

Số năm kinh nghiệm liên quan: >1 năm Có kinh nghiệm trong MKT F&B hoặc các sản phẩm dịch vụ là 1 lợi thế Kỹ năng giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt Có khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết Có khả năng làm việc nhóm

Số năm kinh nghiệm liên quan: >1 năm

Có kinh nghiệm trong MKT F&B hoặc các sản phẩm dịch vụ là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt

Có khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết

Có khả năng làm việc nhóm

3. Các yêu cầu khác

Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng sản phẩm, tiêu dùng mới. Tư duy logic và số liệu Quan điểm “CAN DO”, tinh thần đổi mới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng thử nghiệm

Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng sản phẩm, tiêu dùng mới.

Tư duy logic và số liệu

Quan điểm “CAN DO”, tinh thần đổi mới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng thử nghiệm

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng: Kpi Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 Đồng nghiệp: Thân thiện Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, du lịch Lương: Từ 7 - 10tr

Hoa hồng: Kpi

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Đồng nghiệp: Thân thiện

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, du lịch

Lương: Từ 7 - 10tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin