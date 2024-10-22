Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP
- Hồ Chí Minh: 72
- 74 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng
Tìm kiếm khách hàng cho nhà hàng. Trực tiếp liên hệ các đơn vị du lịch để tìm khách hàng cho công ty. Phối hợp cùng tổng quản lý để lên các hợp đồng bán hàng và tổ chức thực hiện.
Theo dõi và chăm sóc khách hàng
Nhận và theo dõi danh sách khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng. Đề xuất kế hoạch, phương pháp chăm sóc khách hàng trình GD duyệt và tổ chức thực hiện. Theo dõi thông tin về khiếu nại và sự thoả mãn khách hàng.
Tìm kiếm và đánh giá thông tin đối thủ cạnh tranh
Xây dựng danh mục đối thủ. Định kỳ theo dõi các chương trình tiếp thị của đối thủ.
Tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo
Lập danh sách nhà cung cấp dịch vụ. Tổ chức đánh giá các nhà cung cấp. Theo dõi quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ.
Xây dựng kế hoạch sale-marketing
Xây dựng kế hoạch sale and marketing năm/tháng trình GD duyệt. Tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả cho GD. Phối hợp tổng quản lý nhà hàng xây dựng các kế hoạch quảng cáo khuyến mãi cho nhà hàng.
Quản lý và cập nhật nội dung Website
Xây dựng nội dung website. Tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website. Nhận thông tin
Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu
Quản lý các hướng dẫn hệ thống nhận diện thương hiệu. Triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện theo đúng quy định về hệ thống nhận diện thương hiệu.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại...
2. Các kinh nghiệm liên quan.
Số năm kinh nghiệm liên quan: >1 năm Có kinh nghiệm trong MKT F&B hoặc các sản phẩm dịch vụ là 1 lợi thế Kỹ năng giao tiếp, trình bày, truyền đạt ý tưởng tốt Có khả năng xem xét kỹ lưỡng, đi vào chi tiết Có khả năng làm việc nhóm
3. Các yêu cầu khác
Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng sản phẩm, tiêu dùng mới. Tư duy logic và số liệu Quan điểm “CAN DO”, tinh thần đổi mới sáng tạo không giới hạn, sẵn sàng thử nghiệm
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng: Kpi
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Đồng nghiệp: Thân thiện
Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, du lịch
Lương: Từ 7 - 10tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HỢP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
