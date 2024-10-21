Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và bán hàng trực tuyến thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, ứng dụng chat, email, ... Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua các kênh online Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động marketing online Theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm, khuyến mãi trên các kênh bán hàng online Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau bán hàng Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng online
Tư vấn và bán hàng trực tuyến thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, ứng dụng chat, email, ...
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua các kênh online
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động marketing online
Theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm, khuyến mãi trên các kênh bán hàng online
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau bán hàng
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ
Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng online

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online Có kiến thức cơ bản về marketing online và thương mại điện tử Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc cao
1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện
Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online
Có kiến thức cơ bản về marketing online và thương mại điện tử
Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % hoa hồng theo doanh số bán hàng Được đào tạo kỹ năng bán hàng online và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Môi trường làm việc năng động, thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Thưởng các ngày lễ tết trong năm Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Lương cơ bản + % hoa hồng theo doanh số bán hàng
Được đào tạo kỹ năng bán hàng online và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng các ngày lễ tết trong năm
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

