Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và bán hàng trực tuyến thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, ứng dụng chat, email, ... Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua các kênh online Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động marketing online Theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm, khuyến mãi trên các kênh bán hàng online Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau bán hàng Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng online

Tư vấn và bán hàng trực tuyến thông qua các kênh online như website, mạng xã hội, ứng dụng chat, email, ...

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua các kênh online

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động marketing online

Theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm, khuyến mãi trên các kênh bán hàng online

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau bán hàng

Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ

Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng online

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online Có kiến thức cơ bản về marketing online và thương mại điện tử Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc cao

1 năm kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo thêm

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thân thiện

Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online

Có kiến thức cơ bản về marketing online và thương mại điện tử

Chủ động, nhiệt tình, kiên nhẫn trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % hoa hồng theo doanh số bán hàng Được đào tạo kỹ năng bán hàng online và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Môi trường làm việc năng động, thân thiện Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Thưởng các ngày lễ tết trong năm Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Lương cơ bản + % hoa hồng theo doanh số bán hàng

Được đào tạo kỹ năng bán hàng online và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Thưởng các ngày lễ tết trong năm

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin