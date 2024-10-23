Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai
- Long Biên
- Gia Lâm, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1- Chăm sóc các khách hàng kênh lẻ lớn có sẵn tại các khu vực Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm
2- Tư Vấn bàn hàng và mở rộng điểm bán
3- Trưng bày hàng hóa theo quy định của nhãn hàng
4- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng và Thu hồi công nợ
5- Làm việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng/ mỹ phẩm
- Trung thực, chịu khó và tuân thủ nguyên tắc, quy trình làm việc.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có thể làm việc trong môi trường áp lực
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và chính sách phúc lợi của Công ty.
- Thưởng tháng 13, quà sinh nhật, quà tết, team building hàng năm...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
- Được đào tạo kỹ năng làm việc và quy trình làm việc chuẩn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
