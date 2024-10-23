Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 172 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Phú Nhuận, HCM., Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên lịch thăm viếng khách hàng tiềm năng trong khu vực để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua việc duy trì liên lạc thường xuyên. Tìm kiếm, mở rộng nhà phân phối sản phẩm của công ty. Đạt chỉ tiêu doanh số hàng tháng do công ty đề ra. Thu thập và xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng. Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales trực tiếp tại thị trường. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Khả năng làm việc dưới áp lực cao, tự giác trong công việc và đạt được mục tiêu đề ra. Năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số. ( lươngcơ bản 8 triệu + thưởng cao theo danh số) Tăng lương theo định kì Hưởng lương tháng 13 Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý. Các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

