Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 C64 Khu C Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
-Chuyên phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, âm thanh khu vực miền Bắc. Hàng ngày gọi điện và chăm sóc khách hàng, có thể kết hợp đi thị trường (nếu cần thiết).
-Với tiêu chí của công ty: Đổi mới, đồng hành cùng phát triển mình đang cần những anh chị em
-Có kinh nghiệm trong nghề, có trách nghiệm, có nhiệt huyết cao.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Tự tin, có khả năng nói chuyện tốt Có tinh thần trách nghiệm, tinh thần xây dựng chung Có tinh thần hợp tác và tuân thủ nội quy của công ty
Có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tự tin, có khả năng nói chuyện tốt
Có tinh thần trách nghiệm, tinh thần xây dựng chung
Có tinh thần hợp tác và tuân thủ nội quy của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cơ bản + phụ cấp + doanh số thỏa thuận
-Thưởng tết, du lịch,...
-Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty
-Thời gian làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày. Nghỉ ngày chủ nhật.
-Môi trường làm việc mới, năng động, có cơ hội thăng tiến kết hợp với tên tuổi và kinh nghiệm có sẵn của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
