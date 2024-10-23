Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 C64 Khu C Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

-Chuyên phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, âm thanh khu vực miền Bắc. Hàng ngày gọi điện và chăm sóc khách hàng, có thể kết hợp đi thị trường (nếu cần thiết).

-Với tiêu chí của công ty: Đổi mới, đồng hành cùng phát triển mình đang cần những anh chị em

-Có kinh nghiệm trong nghề, có trách nghiệm, có nhiệt huyết cao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Tự tin, có khả năng nói chuyện tốt Có tinh thần trách nghiệm, tinh thần xây dựng chung Có tinh thần hợp tác và tuân thủ nội quy của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản + phụ cấp + doanh số thỏa thuận

-Thưởng tết, du lịch,...

-Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty

-Thời gian làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày. Nghỉ ngày chủ nhật.

-Môi trường làm việc mới, năng động, có cơ hội thăng tiến kết hợp với tên tuổi và kinh nghiệm có sẵn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ SỐ VINADITEK

