Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Videco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Videco
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Videco

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 118, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công Ty gồm: Phần mềm chatbot marketing - bán hàng tự động trên mesenger Phần mềm CRM - quản lý mối quan hệ với khách hàng Khóa học coaching về marketing Các gói triển khai cho doanh nghiệp (Bạn được đào tạo và tham gia các buổi coach chuyên sâu về Marketing) Trực tiếp thực hiện, ký kết hợp đồng với Khách Hàng; theo dõi, nghiệm thu dịch vụ. Xây dựng profile cá nhân trên các mạng xã hội: FB, Zalo... Tham gia hỗ trợ các event, Workshop đào tạo do freeup tổ chức Cập nhật thông tin liên tục về chính sách, ưu đãi của dịch vụ cho khách hàng. Làm việc tại chi nhánh ở Hà Nội.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên yêu thích công nghệ và marketing online! (Bạn sẽ học về các công nghệ mới nhất về marketing hiện tại như hệ thống tự động, Chatgpt... và bạn cần thực hành những công cụ đó, nếu bạn đã từng sử dụng chatbot hoặc CRM - đó là một lợi thế) Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt. Ứng viên đã từng làm sale tối thiểu 1 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B) hoặc lĩnh vực bán khóa học, phần mềm. Đam mê công việc kinh doanh, nhiệt huyết, ham học hỏi.
Tại Công Ty Cổ Phần Videco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 triệu - 9 triệu/ tháng + Hoa hồng doanh số => Thu nhập trung bình hàng tháng: 15,000,000 – 25,000,000đ (Thu nhập không giới hạn. ) Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13. Phép năm. Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây). Bạn sẽ được tôi đào tạo trực tiếp và cùng với tôi tạo ra sự thay đổi tích cực cho Khách Hàng và cộng đồng. Được học tập miễn phí 100% các khóa học chuyên sâu về Marketing và Phát triển bản thân. Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, và chủ động trong công việc Freeup là một công ty trẻ và bạn sẽ có rất nhiều khả năng phát triển, nâng tầm lên các vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và tiếp thị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Videco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

