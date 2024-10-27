Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

1. TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ

Sales Engineer (Kỹ sư kinh doanh) đóng vai trò giao tiếp giữa khách hàng và đội kỹ thuật, giúp đảm bảo rằng sản phẩm của công ty (thiết bị chăm sóc thành phần cơ thể) được hiểu rõ và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. kinh doanh sản phẩm thiết bị phân tích thành phần cơ thể. Khả năng song ngữ của bạn (tiếng Hàn và tiếng Việt) sẽ là yếu tố quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả với cả khách hàng và đội kỹ thuật của Công ty.

2. NHIỆM VỤ

Bán hàng kỹ thuật

Hợp tác với đội bán hàng để xác định khách hàng tiềm năng và phát triển chiến lược bán hàng. Trình bày các sản phẩm và giải pháp y sinh cho các chuyên gia y tế, bệnh viện và phòng khám. Hiểu nhu cầu của khách hàng và tùy chỉnh sản phẩm phù hợp. Cung cấp kiến thức kỹ thuật trong quá trình thuyết trình và trình diễn

Nghiên cứu và phân tích thị trường

Theo dõi xu hướng ngành, sản phẩm của đối thủ và động thái thị trường. Phân tích phản hồi từ khách hàng và dữ liệu thị trường để điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Xây dựng mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện có và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Tham gia hội nghị, triển lãm và sự kiện networking để mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty.

Đào tạo và hỗ trợ sản phẩm

Đào tạo khách hàng về cách sử dụng và bảo trì sản phẩm y sinh của chúng tôi. Hỗ trợ sau bán hàng, khắc phục sự cố kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

