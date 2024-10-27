Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH INBODY VIETNAM
- Hồ Chí Minh: COBI TOWER 2, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
1. TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ
Sales Engineer (Kỹ sư kinh doanh) đóng vai trò giao tiếp giữa khách hàng và đội kỹ thuật, giúp đảm bảo rằng sản phẩm của công ty (thiết bị chăm sóc thành phần cơ thể) được hiểu rõ và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. kinh doanh sản phẩm thiết bị phân tích thành phần cơ thể. Khả năng song ngữ của bạn (tiếng Hàn và tiếng Việt) sẽ là yếu tố quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả với cả khách hàng và đội kỹ thuật của Công ty.
Sales Engineer (Kỹ sư kinh doanh) đóng vai trò giao tiếp giữa khách hàng và đội kỹ thuật, giúp đảm
bảo rằng sản phẩm của công ty (thiết bị chăm sóc thành phần cơ thể) được hiểu rõ và phù hợp với
nhu cầu của khách hàng. kinh doanh sản phẩm thiết bị phân tích thành phần cơ thể. Khả năng song
ngữ của bạn (tiếng Hàn và tiếng Việt) sẽ là yếu tố quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả với cả
khách hàng và đội kỹ thuật của Công ty.
2. NHIỆM VỤ
Bán hàng kỹ thuật
Hợp tác với đội bán hàng để xác định khách hàng tiềm năng và phát triển chiến lược bán hàng. Trình bày các sản phẩm và giải pháp y sinh cho các chuyên gia y tế, bệnh viện và phòng khám. Hiểu nhu cầu của khách hàng và tùy chỉnh sản phẩm phù hợp. Cung cấp kiến thức kỹ thuật trong quá trình thuyết trình và trình diễn
Hợp tác với đội bán hàng để xác định khách hàng tiềm năng và phát triển chiến lược bán hàng.
Trình bày các sản phẩm và giải pháp y sinh cho các chuyên gia y tế, bệnh viện và phòng khám.
Hiểu nhu cầu của khách hàng và tùy chỉnh sản phẩm phù hợp.
Cung cấp kiến thức kỹ thuật trong quá trình thuyết trình và trình diễn
Nghiên cứu và phân tích thị trường
Theo dõi xu hướng ngành, sản phẩm của đối thủ và động thái thị trường. Phân tích phản hồi từ khách hàng và dữ liệu thị trường để điều chỉnh chiến lược bán hàng.
Theo dõi xu hướng ngành, sản phẩm của đối thủ và động thái thị trường.
Phân tích phản hồi từ khách hàng và dữ liệu thị trường để điều chỉnh chiến lược bán hàng.
Xây dựng mối quan hệ
Xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện có và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Tham gia hội nghị, triển lãm và sự kiện networking để mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty.
Xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện có và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
Tham gia hội nghị, triển lãm và sự kiện networking để mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty.
Đào tạo và hỗ trợ sản phẩm
Đào tạo khách hàng về cách sử dụng và bảo trì sản phẩm y sinh của chúng tôi. Hỗ trợ sau bán hàng, khắc phục sự cố kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Đào tạo khách hàng về cách sử dụng và bảo trì sản phẩm y sinh của chúng tôi.
Hỗ trợ sau bán hàng, khắc phục sự cố kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nền tảng kỹ thuật: Bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ Y tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật, ưu tiên trong ngành công nghệ y sinh hoặc thiết bị y tế.
Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt + Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Tuân thủ luật pháp: Hiểu biết về quy định và tuân thủ y tế.
Tại CÔNG TY TNHH INBODY VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp điện thoại: 500.000 VND
Phụ cấp di chuyển: 1.000.000 VND
Thu Nhập từ 20-35tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INBODY VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI