Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: Tìm kiếm và phát triển khách hàng doanh nghiệp (B2B): • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Sử dụng các kênh online và offline, bao gồm LinkedIn, Facebook, email marketing, sự kiện và hội thảo, để xây dựng danh sách khách hàng doanh nghiệp. • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Phân tích nhu cầu của thị trường doanh nghiệp, xác định những cơ hội mới cho các dịch vụ đào tạo và giải pháp doanh nghiệp về phân tích dữ liệu, business intelligence (BI), tự động hóa quy trình (RPA), công nghệ thông tin (IT, cloud), ERP. • Tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng: Chủ động liên hệ, gặp gỡ với khách hàng để tư vấn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Khai thác nhu cầu và tư vấn giải pháp: • Xác định nhu cầu khách hàng: Tìm hiểu các vấn đề vận hành và nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, giới thiệu các giải pháp và dịch vụ tối ưu phù hợp với từng doanh nghiệp. • Giới thiệu các giải pháp của công ty: Tư vấn về các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp liên quan đến phân tích dữ liệu, BI, RPA, IT (cloud) và các giải pháp giúp tối ưu vận hành doanh nghiệp. • Lập báo cáo về cơ hội khách hàng: Thu thập thông tin chi tiết về nhu cầu của khách hàng, chuyển tiếp cho đội ngũ Sales Support và Technical để thực hiện triển khai. Phối hợp nội bộ: • Chuyển giao thông tin: Chuyển khách hàng tiềm năng và các yêu cầu cụ thể của họ cho các bộ phận Sales Support và Technical để lên kế hoạch triển khai dịch vụ. • Làm việc chặt chẽ với các bộ phận: Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và marketing để đảm bảo sự hiểu biết chính xác và sâu sắc về các sản phẩm/dịch vụ công ty đang cung cấp.

2. Báo cáo:

• Lập báo cáo định kỳ về tiến độ phát triển khách hàng và các hoạt động pre- sales.

• Theo dõi và đánh giá hiệu suất của chiến dịch tiếp cận khách hàng, và đề xuất các cải tiến để tăng hiệu quả. • Báo cáo các cơ hội kinh doanh: Đưa ra các phân tích về nhu cầu thị trường, xu hướng của doanh nghiệp để giúp điều chỉnh chiến lược.

3. Trách nhiệm: • Chịu trách nhiệm tìm kiếm và khai thác nhu cầu khách hàng doanh nghiệp: Đảm bảo mỗi khách hàng tiềm năng được tìm kiếm và chuyển giao thông tin kịp thời và chính xác cho đội ngũ Sales Support và Technical. • Chịu trách nhiệm trong việc tư vấn giải pháp phù hợp: Đảm bảo khách hàng hiểu rõ về các dịch vụ và giải pháp mà công ty cung cấp. • Chịu trách nhiệm báo cáo và theo dõi hiệu suất của các hoạt động tiếp cận và khai thác khách hàng.

Yêu cầu ứng viên

• Kỹ năng: ✓ Kinh nghiệm làm việc với khách hàng B2B: Có khả năng giao tiếp tốt với doanh nghiệp, hiểu biết sâu về các quy trình kinh doanh và nhu cầu doanh nghiệp. ✓ Kỹ năng tư vấn và bán hàng: Kinh nghiệm tư vấn, tìm hiểu nhu cầu và khai thác thông tin từ khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp. ✓ Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Cả bằng văn bản và lời nói, có thể thuyết phục và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán. ✓ Kỹ năng nghiên cứu thị trường: Có khả năng phân tích xu hướng và cơ hội kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phân tích dữ liệu, BI, RPA, IT (cloud), ERP. ✓ Ưu tiên có kiến thức về các giải pháp công nghệ như phân tích dữ liệu, BI, RPA, IT (cloud), ERP.

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÂN TÍCH MCI Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực công nghệ, phân tích dữ liệu, và tối

ưu hóa doanh nghiệp.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và linh hoạt.

• Cơ hội mở cho cả full-time (chỉ áp dụng cho Hà Nội) và part-time (áp dụng cho

cả Hà Nội và Hồ Chí Minh).

