Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng. Sử dụng Email gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ của cty để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi. Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi. Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.

Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Sử dụng Email gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ của cty để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi.

Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.

Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp, có ngoại hình Năng động, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại chỉ tiêu doanh số Có kinh nghiệm 3 năm công việc làm sales, kinh doanh, bán hàng... Thông thạo pptx, exel, word...

Nam, ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp, có ngoại hình

Năng động, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại chỉ tiêu doanh số

Có kinh nghiệm 3 năm công việc làm sales, kinh doanh, bán hàng...

Thông thạo pptx, exel, word...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu đồng/tháng + hoa hồng doanh số Tham gia BHXH, khám sức khỏe, team building, thâm niên, sinh nhật, company trip, chế độ cho con nhân viên, bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13, thưởng lễ tết... Cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn trong công việc; Cơ hội làm việc lâu dài, gắn bó với cty.

Lương cứng 8-10 triệu đồng/tháng + hoa hồng doanh số

Tham gia BHXH, khám sức khỏe, team building, thâm niên, sinh nhật, company trip, chế độ cho con nhân viên, bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13, thưởng lễ tết...

Cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn trong công việc;

Cơ hội làm việc lâu dài, gắn bó với cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin