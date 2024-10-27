Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
Sử dụng Email gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ của cty để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi.
Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.
Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp, có ngoại hình
Năng động, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại chỉ tiêu doanh số
Có kinh nghiệm 3 năm công việc làm sales, kinh doanh, bán hàng...
Thông thạo pptx, exel, word...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-10 triệu đồng/tháng + hoa hồng doanh số
Tham gia BHXH, khám sức khỏe, team building, thâm niên, sinh nhật, company trip, chế độ cho con nhân viên, bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn trong công việc;
Cơ hội làm việc lâu dài, gắn bó với cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
