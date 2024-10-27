Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng. Sử dụng Email gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ của cty để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi. Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi. Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.
Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
Sử dụng Email gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ của cty để khách hàng tham khảo hoặc giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi.
Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.
Thực hiện hồ sơ, thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp, có ngoại hình Năng động, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại chỉ tiêu doanh số Có kinh nghiệm 3 năm công việc làm sales, kinh doanh, bán hàng... Thông thạo pptx, exel, word...
Nam, ưu tiên biết Tiếng Anh giao tiếp, có ngoại hình
Năng động, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại chỉ tiêu doanh số
Có kinh nghiệm 3 năm công việc làm sales, kinh doanh, bán hàng...
Thông thạo pptx, exel, word...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-10 triệu đồng/tháng + hoa hồng doanh số Tham gia BHXH, khám sức khỏe, team building, thâm niên, sinh nhật, company trip, chế độ cho con nhân viên, bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13, thưởng lễ tết... Cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn trong công việc; Cơ hội làm việc lâu dài, gắn bó với cty.
Lương cứng 8-10 triệu đồng/tháng + hoa hồng doanh số
Tham gia BHXH, khám sức khỏe, team building, thâm niên, sinh nhật, company trip, chế độ cho con nhân viên, bảo hiểm sức khỏe, lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn trong công việc;
Cơ hội làm việc lâu dài, gắn bó với cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

