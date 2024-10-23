Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Lô 2

- Ngõ 217

- Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn App cung cấp thông tin dự án cho khách hàng dựa trên data và kịch bản có sẵn.
- Đối tượng khách hàng: Nhà thầu phụ, nhà cung cấp các vật tư thiết bị cho dự án
- Liên hệ xác minh thông tin dự án trên App.
- Ghi nhận các ý kiến của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc Sales, có khả năng Telesales qua điện thoại
- Ngoại hình ưa nhìn
- Giao tiếp ổn, chăm chỉ , nhiệt tình với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LC 7-15 triệu + Lương KPI + % Hoa hồng. Tổng thu nhập 12-18tr, lương cứng sẽ tính theo rank
- Có sẵn data khách hàng do công ty cung cấp.
- Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.
- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.
- Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,... .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

