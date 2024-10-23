Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Lô 2 - Ngõ 217 - Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn App cung cấp thông tin dự án cho khách hàng dựa trên data và kịch bản có sẵn.

- Đối tượng khách hàng: Nhà thầu phụ, nhà cung cấp các vật tư thiết bị cho dự án

- Liên hệ xác minh thông tin dự án trên App.

- Ghi nhận các ý kiến của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc Sales, có khả năng Telesales qua điện thoại

- Ngoại hình ưa nhìn

- Giao tiếp ổn, chăm chỉ , nhiệt tình với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LC 7-15 triệu + Lương KPI + % Hoa hồng. Tổng thu nhập 12-18tr, lương cứng sẽ tính theo rank

- Có sẵn data khách hàng do công ty cung cấp.

- Được đào tạo và học các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.

- Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

- Được hưởng lương tháng thứ 13, được nghỉ 12 ngày có lương/năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại,... .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP SỐ MYP

