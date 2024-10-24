Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU E-HAIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU E-HAIR VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa Amber Riverside số 15 ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Nắm rõ thông tin các loại sản phẩm tóc nối và dịch vụ của Công ty.
Giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới khách hàng qua Email, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat, Instagram, Facebook, Wedsite.
Tư vấn và báo giá cho khách hàng theo data của Công ty.
Tìm kiếm khách hàng B2B thông qua Social Media: Alibaba, Facebook, Instagram, Google ( được hướng dẫn cụ thể ) Xây dựng hình ảnh cá nhân trên các kênh bán hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng đang làm việc, tạo dựng lòng tin của khách hàng đối với Công ty.
Kiểm tra + đối chiếu hàng hóa từ xưởng gửi lên Công ty, đóng gói đơn hàng.
Cung cấp hình ảnh, video về sản phẩm, hoàn thiện các quá trình trước khi gửi bên vận chuyển Fedex, DHL, UPS, Cargo...
Theo dõi đơn hàng phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng hoàn thành đúng tiến độ.
Giải quyết các vấn đề, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau khi bán.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, Nữ. Độ tuổi từ 2003 - 1990
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có laptop cá nhân
Yêu thích, có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực Sales bán hàng.
Sales bán hàng.
Hiểu biết và khả năng xử lý công việc:
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản: Excel, Word, Powerpoint...
Biết tiếng Anh, Đức, Pháp, Nga... là một lời thế
Linh hoạt, nhanh nhẹn, tinh thần cầu tiến.
Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU E-HAIR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8-20 triệu ( dựa theo trình độ, thọa thuận trong quá trình phỏng vấn )
Thu nhập có thể đạt từ 15–50 triệu tùy theo sự cố gắng trong công việc ( phụ cấp + hoa hồng + thưởng tuần, tháng, quý,...)
Đạt KPI được nghỉ 5 ngày có lương
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và nhiệt huyết.
Có nhiều cơ hội học hỏi thực tế, cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực bản thân.
Chế độ đãi ngộ tốt, được đi du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU E-HAIR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
