Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ Xác nhận và nhập đơn hàng lên hệ thống quản lý Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ Tiếp nhận và xử lý đơn hàng hoàn hủy Công việc khác theo phân công của Quản lý
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ
Xác nhận và nhập đơn hàng lên hệ thống quản lý
Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng hoàn hủy
Công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản Có kinh nghiệm ở vị trí SALE/CSKH là một lợi thế Yêu thích và có kiến thức về skincare, mỹ phẩm Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng Biết lắng nghe, cư xử hoà nhã, nhẹ nhàng, lịch sự
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản
Có kinh nghiệm ở vị trí SALE/CSKH là một lợi thế
Yêu thích và có kiến thức về skincare, mỹ phẩm
Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng
Biết lắng nghe, cư xử hoà nhã, nhẹ nhàng, lịch sự

Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 -12.000.000 (Lương + Thưởng doanh số + Phụ cấp) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Tổ chức nghỉ dưỡng, du lịch hằng năm Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty Hưởng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Thu nhập từ 9.000.000 -12.000.000 (Lương + Thưởng doanh số + Phụ cấp)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Tổ chức nghỉ dưỡng, du lịch hằng năm
Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty
Hưởng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

