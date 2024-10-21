Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ Xác nhận và nhập đơn hàng lên hệ thống quản lý Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ Tiếp nhận và xử lý đơn hàng hoàn hủy Công việc khác theo phân công của Quản lý

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản Có kinh nghiệm ở vị trí SALE/CSKH là một lợi thế Yêu thích và có kiến thức về skincare, mỹ phẩm Khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng Biết lắng nghe, cư xử hoà nhã, nhẹ nhàng, lịch sự

Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 -12.000.000 (Lương + Thưởng doanh số + Phụ cấp) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Tổ chức nghỉ dưỡng, du lịch hằng năm Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty Hưởng bảo hiểm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.