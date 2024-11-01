Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TECHVICO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân sự bán hàng kỹ thuật tiềm năng trong mảng tự động hóa công nghiệp để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Người đảm nhận vị trí này sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, và tư vấn giải pháp tự động hóa cho các nhà máy sản xuất.

Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tập trung vào các nhà máy sản xuất cần triển khai các giải pháp tự động hóa về nhà máy kho, các giải pháp sử dụng AMR để nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy. Tư vấn và cung cấp giải pháp: Hiểu rõ về các sản phẩm/dịch vụ tự động hóa, các công nghệ về AGV/AMR, từ đó tư vấn cho khách hàng về giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác để duy trì mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. Quản lý và đàm phán hợp đồng: Soạn thảo và thương lượng các điều khoản hợp đồng với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo rằng giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc: Đảm bảo báo cáo kịp thời về doanh số và tiến độ làm việc cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Cơ điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghiệp hoặc tự động hóa. Kiến thức: Hiểu biết sâu rộng về các giải pháp tự động hóa nhà máy, quy trình sản xuất và các thiết bị công nghiệp. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả với khách hàng. Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban khác. Khả năng di chuyển: Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 12tr VNĐ, thưởng phần trăm doanh số. Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên và người thân gia đình Khám sức khỏe định kỳ Review lương 1 năm 1 lần dựa trên năng lực và kết quả làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan đến sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO

