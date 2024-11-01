Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TECHVICO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TECHVICO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TECHVICO
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH TECHVICO

Công nghệ Thông tin

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm những Nhân sự bán hàng kỹ thuật tiềm năng trong mảng tự động hóa công nghiệp để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Người đảm nhận vị trí này sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, và tư vấn giải pháp tự động hóa cho các nhà máy sản xuất.
Nhiệm vụ chính:
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tập trung vào các nhà máy sản xuất cần triển khai các giải pháp tự động hóa về nhà máy kho, các giải pháp sử dụng AMR để nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy. Tư vấn và cung cấp giải pháp: Hiểu rõ về các sản phẩm/dịch vụ tự động hóa, các công nghệ về AGV/AMR, từ đó tư vấn cho khách hàng về giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác để duy trì mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. Quản lý và đàm phán hợp đồng: Soạn thảo và thương lượng các điều khoản hợp đồng với khách hàng. Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo rằng giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc: Đảm bảo báo cáo kịp thời về doanh số và tiến độ làm việc cho quản lý.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tập trung vào các nhà máy sản xuất cần triển khai các giải pháp tự động hóa về nhà máy kho, các giải pháp sử dụng AMR để nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:
Tư vấn và cung cấp giải pháp: Hiểu rõ về các sản phẩm/dịch vụ tự động hóa, các công nghệ về AGV/AMR, từ đó tư vấn cho khách hàng về giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ.
Tư vấn và cung cấp giải pháp:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác để duy trì mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng:
Quản lý và đàm phán hợp đồng: Soạn thảo và thương lượng các điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Quản lý và đàm phán hợp đồng:
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo rằng giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật:
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc: Đảm bảo báo cáo kịp thời về doanh số và tiến độ làm việc cho quản lý.
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Cơ điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghiệp hoặc tự động hóa. Kiến thức: Hiểu biết sâu rộng về các giải pháp tự động hóa nhà máy, quy trình sản xuất và các thiết bị công nghiệp. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả với khách hàng. Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban khác. Khả năng di chuyển: Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật, Cơ điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghiệp hoặc tự động hóa.
Kinh nghiệm:
Kiến thức: Hiểu biết sâu rộng về các giải pháp tự động hóa nhà máy, quy trình sản xuất và các thiết bị công nghiệp.
Kiến thức:
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán:
Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban khác.
Kỹ năng làm việc nhóm:
Khả năng di chuyển: Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Khả năng di chuyển:

Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 12tr VNĐ, thưởng phần trăm doanh số. Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên và người thân gia đình Khám sức khỏe định kỳ Review lương 1 năm 1 lần dựa trên năng lực và kết quả làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan đến sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Mức lương lên tới 12tr VNĐ, thưởng phần trăm doanh số.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.
Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên và người thân gia đình
Khám sức khỏe định kỳ
Review lương 1 năm 1 lần dựa trên năng lực và kết quả làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan đến sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TECHVICO

CÔNG TY TNHH TECHVICO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Tâm Bình, Số 59/5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sales-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job239401
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nam Vinh Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nam Vinh Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 12 Triệu Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt
12 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Korea Cosmetics - Hwang Jin làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Korea Cosmetics - Hwang Jin
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 45 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
45 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NGŨ KIM FINEFIX VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ALIBABA.COM (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 50 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương
7 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM CAO GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM CAO GIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ
8 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINOX
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Nguyễn Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Nguyễn Hưng
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Tư Vấn Thiên Hậu
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh Khánh Hòa
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh MG Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 30 Triệu MG Bình Dương
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam)
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm