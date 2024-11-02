Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 306 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc theo hướng dẫn của cty - KHÔNG YỀU CẦU KINH NGHIỆM.

- Thực hiện liên hệ khách hàng đặt lịch hẹn tư vấn chốt hợp đồng .

- Báo giá ký kết hợp đồng sau khi tư vấn gói dịch vụ cty

-Cài đặt bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

-Làm việc giờ hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phát huy khả năng thực lực hết mình trong công việc.

- Bảo mật thông tin công ty và thông tin khách hàng của công ty.

- Thái độ làm việc tốt.

- Không ngại khó khăn.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đào tạo huấn luyện của Công ty. Được hưởng các chế độ nghỉ phép, ... theo quy định. Lương thưởng hấp dẫn & Không giới hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc.

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đào tạo huấn luyện của Công ty.

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, ... theo quy định.

Lương thưởng hấp dẫn & Không giới hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin