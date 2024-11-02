Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 306 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc theo hướng dẫn của cty - KHÔNG YỀU CẦU KINH NGHIỆM.
- Thực hiện liên hệ khách hàng đặt lịch hẹn tư vấn chốt hợp đồng .
- Báo giá ký kết hợp đồng sau khi tư vấn gói dịch vụ cty
-Cài đặt bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
-Làm việc giờ hành chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phát huy khả năng thực lực hết mình trong công việc.
- Bảo mật thông tin công ty và thông tin khách hàng của công ty.
- Thái độ làm việc tốt.
- Không ngại khó khăn.
- Bảo mật thông tin công ty và thông tin khách hàng của công ty.
- Thái độ làm việc tốt.
- Không ngại khó khăn.
Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đào tạo huấn luyện của Công ty. Được hưởng các chế độ nghỉ phép, ... theo quy định. Lương thưởng hấp dẫn & Không giới hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ VINA ON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
