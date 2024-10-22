Tuyển Dịch vụ du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Travel Sense Asia
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Travel Sense Asia

Dịch vụ du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Travel Sense Asia

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Mức lương ở Hà Nội từ 11-15 triệu/tháng, Ở HỒ CHÍ MINH CÓ THỂ DEAL LƯƠNG. Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ trưởng nhóm/trưởng phòng. Xây dựng chương trình tour và tính giá dựa trên nhu cầu của khách hàng. Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua dịch vụ của công ty. Đề xuất cải tiến, thay đổi sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng thị trường. Hỗ trợ team marketing làm nội dung, sản phẩm cho website, landing page. REQUEST ONLINE DO BỘ PHẬN MARKETING TÌM KIẾM.
Mức lương ở Hà Nội từ 11-15 triệu/tháng, Ở HỒ CHÍ MINH CÓ THỂ DEAL LƯƠNG.
Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ trưởng nhóm/trưởng phòng.
Xây dựng chương trình tour và tính giá dựa trên nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua dịch vụ của công ty.
Đề xuất cải tiến, thay đổi sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng thị trường.
Hỗ trợ team marketing làm nội dung, sản phẩm cho website, landing page.
REQUEST ONLINE DO BỘ PHẬN MARKETING TÌM KIẾM.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) Tự tin trong giao tiếp, linh hoạt trong xử lý tình huống. Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm. Hiểu biết về các sản phẩm, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam và các nước bán đảo Đông Dương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí sales tour inbound.
Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Tự tin trong giao tiếp, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm.
Hiểu biết về các sản phẩm, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam và các nước bán đảo Đông Dương.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí sales tour inbound.

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng vượt KPI (11 – 14 triệu). Ở HỒ CHÍ MINH CÓ THỂ DEAL LƯƠNG. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên. Chế độ tăng lương theo kết quả công việc. Tham gia các chuyến đi khảo sát tuyến điểm, du lịch hàng năm của công ty. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng tháng/quý theo kết quả doanh thu/lợi nhuận. Lộ trình công danh thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên vị trí Leader, Manager. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.
Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng vượt KPI (11 – 14 triệu). Ở HỒ CHÍ MINH CÓ THỂ DEAL LƯƠNG.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên.
Chế độ tăng lương theo kết quả công việc.
Tham gia các chuyến đi khảo sát tuyến điểm, du lịch hàng năm của công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng tháng/quý theo kết quả doanh thu/lợi nhuận.
Lộ trình công danh thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên vị trí Leader, Manager.
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Sense Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Travel Sense Asia

Travel Sense Asia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 156 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

