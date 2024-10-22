Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Travel Sense Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25A Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ trưởng nhóm/trưởng phòng. Xây dựng chương trình tour và tính giá dựa trên nhu cầu của khách hàng. Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua dịch vụ của công ty. Đề xuất cải tiến, thay đổi sản phẩm, dịch vụ theo xu hướng thị trường. Hỗ trợ team marketing làm nội dung, sản phẩm cho website, landing page. Nhận công việc và yêu cầu khác từ Phòng ban tiếng Tây Ban Nha. REQUEST ONLINE DO BỘ PHẬN MARKETING TÌM KIẾM

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Tây Ban Nha cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Ưu tiên có 02 kinh nghiệm làm tại vị trí sales tour cho thị trường Tây Ban Nha. Hiểu rõ hành vi, sở thích của khách du lịch Tây Ban Nha. Hiểu và nắm rõ các sản phẩm, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam và các nước Đông Dương, Thái Lan. Tự tin trong giao tiếp, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: ở HN từ 12-14tr. Ở HCM từ 15-17tr (có thể deal lương theo năng lực) + hoa hồng + thưởng vượt KPI. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên. Chế độ tăng lương theo kết quả công việc. Tham gia các chuyến đi khảo sát tuyến điểm, du lịch hàng năm của công ty. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng tháng/quý theo kết quả doanh thu/lợi nhuận. Lộ trình công danh thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên vị trí Leader, Manager. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

