Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mới về các sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của khách (tất cả các thị trường outbound). Chăm sóc khách hàng cũ và mới từ nguồn dữ liệu khách hàng do công ty cung cấp và tự tìm kiếm. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp dịch vụ để bảo đảm khách hàng được sử dụng dịch vụ tốt nhất. Phối hợp chặt chẽ với các nhóm kinh doanh khách lẻ phụ trách khu vực khác để hiểu rõ tính chất, kiến thức về sản phẩm/ dịch vụ có liên quan. Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ; thời gian và lộ trình tour; kết quả của tour; tính cạnh tranh của sản phẩm. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu sản phẩm dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị du lịch/ lữ hành hoặc các ngành nghề khác liên quan. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. Có kiến thức chung về các sản phẩm tour du lịch, Thái, Hàn, Nhật, Châu Âu, Đài Loan... Kiến thức chung về Visa tại thị trường phụ trách (Hàn, Nhật, Châu Âu). Kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểm tâm lý khách hàng, thương lượng, đàm phám, làm việc nhóm, xử lý vấn đề,... Có đam mê, nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế (đối với nhóm phụ trách tour Châu Âu). Thành thạo MS Office (Word, Excel). Khả năng chịu áp lực cao, thích ứng tốt, tư duy linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường. Thu nhập dao động từ 7-20 triệu. Thưởng tháng 13 và hiệu quả kinh doanh theo chính sách công ty. Thưởng Esop, thưởng lễ Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ Tết theo quy định Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Nhà nước. Được cung cấp đầy đủ công dụng cụ làm việc (Latop, điện thoại ...) Được đào tạo xây dựng các kênh mạng xã hội (Facebook; Tiktok ... cá nhân) với đội ngũ Marketing mạnh. Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng ... Môi trường làm việc thoải mái, tự do sáng tạo, trẻ và năng động, có tầm nhìn. Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch hàng năm, thưởng lễ, Tết,.. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT

