Tuyển Sản xuất Công Ty CP Tân An Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty CP Tân An Dương
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty CP Tân An Dương

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 938 bạch đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

-Nam : Bảo quản máy móc thiết bị được giao luôn đảm bảo vận hành tốt +Thực hiện cắt giấy theo Lệnh sản xuất và sự phân công của giám sát sản xuất + Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm + Trực tiếp tham gia các công việc gia công sau cắt, hộp, túi khác +Vệ sinh thường xuyên máy móc trước và sau khi vận hành +Trực tiếp canh chỉnh, vận hành máy cắt và sản xuất sản phẩm
-Nữ: Ngồi gói giấy và đóng gói theo quy cách sản phẩm, sắp xếp nhặt giấy theo tiêu chuẩn.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18-50. nhanh nhẹn, tháo vát, sức khỏe tốt
Nam: phụ máy
Nữ: gói giấy
Chưa biết đước đào tạo.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Tại Công Ty CP Tân An Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
-Được thưởng tết ít nhất 1 tháng lương
- Các phúc lợi khác của công ty
-Chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tân An Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tân An Dương

Công Ty CP Tân An Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 938 Bạch Đằng - Kho E7 - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

