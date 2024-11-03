Tuyển Sản xuất Công Ty CP Tân An Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 938 bạch đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

-Nam : Bảo quản máy móc thiết bị được giao luôn đảm bảo vận hành tốt +Thực hiện cắt giấy theo Lệnh sản xuất và sự phân công của giám sát sản xuất + Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm + Trực tiếp tham gia các công việc gia công sau cắt, hộp, túi khác +Vệ sinh thường xuyên máy móc trước và sau khi vận hành +Trực tiếp canh chỉnh, vận hành máy cắt và sản xuất sản phẩm

-Nữ: Ngồi gói giấy và đóng gói theo quy cách sản phẩm, sắp xếp nhặt giấy theo tiêu chuẩn.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18-50. nhanh nhẹn, tháo vát, sức khỏe tốt

Nam: phụ máy

Nữ: gói giấy

Chưa biết đước đào tạo.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Tại Công Ty CP Tân An Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

-Được thưởng tết ít nhất 1 tháng lương

- Các phúc lợi khác của công ty

-Chi tiết khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tân An Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin