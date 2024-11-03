Tuyển Sản xuất Công Ty CP Tân An Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty CP Tân An Dương
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 938 bạch đằng, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
-Nam : Bảo quản máy móc thiết bị được giao luôn đảm bảo vận hành tốt
+Thực hiện cắt giấy theo Lệnh sản xuất và sự phân công của giám sát sản xuất
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
+ Trực tiếp tham gia các công việc gia công sau cắt, hộp, túi khác
+Vệ sinh thường xuyên máy móc trước và sau khi vận hành
+Trực tiếp canh chỉnh, vận hành máy cắt và sản xuất sản phẩm
-Nữ: Ngồi gói giấy và đóng gói theo quy cách sản phẩm, sắp xếp nhặt giấy theo tiêu chuẩn.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 18-50. nhanh nhẹn, tháo vát, sức khỏe tốt
Nam: phụ máy
Nữ: gói giấy
Chưa biết đước đào tạo.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Tại Công Ty CP Tân An Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
-Được thưởng tết ít nhất 1 tháng lương
- Các phúc lợi khác của công ty
-Chi tiết khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tân An Dương
